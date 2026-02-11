Presso lo Stadio del Salto “Giuseppe Dal Ben” di Predazzo si è svolto il segmento di salto della prima gara individuale di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’evento ha segnato l’apertura della competizione per le medaglie, con atleti di spicco che hanno dato vita a una sfida equilibrata.

La classifica provvisoria dopo il salto

Il segmento di salto ha definito una classifica provvisoria che lascia aperte diverse possibilità in vista della successiva prova di fondo. Atleti provenienti da Estonia, Norvegia, Germania, Austria e Giappone si sono distinti per le loro prestazioni, mantenendo la competizione incerta e avvincente.

I distacchi tra i primi classificati sono contenuti, preannunciando una gara di fondo molto combattuta.

La partecipazione degli atleti italiani

Gli atleti italiani hanno preso parte alla gara, puntando a ottenere un piazzamento di rilievo. La squadra azzurra, pur non figurando tra i principali favoriti per le medaglie, mira a una prestazione solida e a risultati soddisfacenti nella classifica finale.

Struttura della gara di combinata nordica

Il segmento di salto rappresenta la prima parte della gara individuale di combinata nordica, che proseguirà con la prova di fondo sulla distanza dei dieci chilometri. La disciplina, riservata agli uomini, prevede due gare individuali (dal trampolino grande e dal piccolo) e una sprint a squadre. Le nazioni tradizionalmente più competitive in questa disciplina includono Germania, Norvegia e Austria.