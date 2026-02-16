Alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, nella seconda manche del bob a 2 maschile, la Germania conferma il suo dominio incontrastato. L’equipaggio italiano guidato da Patrick Baumgartner con Robert Mircea scivola dalla sesta alla nona posizione.

La seconda manche: Lochner imprendibile

Johannes Lochner continua a dettare legge. Con un tempo parziale di 1’49"90, il tedesco sembra aver già messo al collo la medaglia d’oro. Alle sue spalle, Francesco Friedrich supera Adam Ammour, portandosi a otto decimi da Lochner, mentre Ammour è ora a 1"24.

Lo statunitense Frank Del Duca si avvicina al podio, staccato di un decimo, e il rumeno Mihai Tentea occupa un ottimo quinto posto.

Baumgartner–Mircea: una manche da dimenticare

Non è stata una manche brillante per l’equipaggio azzurro: Baumgartner e Mircea scendono dal sesto al nono posto, con un distacco di 1"68 dalla vetta. Una performance che li allontana dalla zona medaglie, complicando la loro rincorsa nella competizione.

Il contesto della gara

La seconda manche del bob a 2 maschile si è svolta il 16 febbraio 2026, nel contesto delle Olimpiadi di Milano‑Cortina. La Germania ha confermato il proprio dominio nella specialità, con Lochner in grande forma e Friedrich e Ammour a completare un podio virtuale tutto teutonico.

L’equipaggio italiano, pur partendo con buone speranze, ha pagato una manche non all’altezza, perdendo posizioni e allontanandosi dalla lotta per le medaglie.

Dettagli sulla programmazione

La prova del bob a 2 maschile si è disputata il 16 febbraio 2026, con la seconda manche in programma alle 11:57, in alternanza con lo short track femminile. Questo conferma la tempistica e il contesto della gara.