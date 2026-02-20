Jannik Sinner ha ammesso con chiarezza e serenità di attraversare un momento meno brillante dopo due stagioni eccezionali, definendolo un “piccolo down” e non una crisi vera e propria. La sconfitta nei quarti dell’ATP 500 di Doha contro Jakub Mensik è stata analizzata con onestà: il break subito all’inizio del terzo set è stato il momento chiave, non tanto per il punteggio quanto per la gestione emotiva e tecnica. Sinner ha riconosciuto i meriti dell’avversario, un servizio dominante e percentuali altissime, e ha individuato i propri passaggi a vuoto, senza cercare alibi.

Il tennista altoatesino ha sottolineato che dopo due stagioni vissute a standard quasi irreali, l’imperfezione emerge con più evidenza. “Ogni giocatore affronta degli alti e dei bassi. Ho avuto due anni incredibili e ora ho un piccolo down”, ha dichiarato, ribadendo che non si tratta di una giustificazione ma di una constatazione. Problemi fisici dopo gli Australian Open, aggiustamenti tecnici e la ricerca di un nuovo equilibrio tra spinta e controllo sono elementi che possono temporaneamente abbassare il rendimento.

Lucida analisi e prospettive future

La componente mentale resta solida: Sinner non è nervoso, non è confuso, non è in discussione con sé stesso. Sa dove intervenire, cosa migliorare, e il calendario offre tempo e spazio per lavorare.

Indian Wells è già nel mirino, Miami suscita fiducia e la terra battuta sarà il banco di prova successivo. Sullo sfondo, un obiettivo chiaro e strutturale: Roland Garros, non come traguardo immediato ma come meta da costruire con pazienza.

Contesto e reazioni

Dopo la sconfitta contro Mensik, Sinner ha confermato di non essere preoccupato e di sentirsi tranquillo. Ha ammesso di aver commesso qualche errore, ma ha espresso fiducia nella sua capacità di tornare al livello abituale. Ha indicato Indian Wells come prossima tappa, con due settimane di lavoro davanti, e ha ribadito l’importanza di Roland Garros come obiettivo a medio termine. Ha sottolineato che tutti i giocatori attraversano momenti difficili e che perdere “un paio di partite” non è un campanello d’allarme, ma parte del percorso.

In sintesi, Sinner affronta questo momento con lucidità e determinazione, consapevole che la perfezione non è sostenibile e che anche i campioni attraversano fasi meno brillanti. Il suo approccio è pragmatico: analisi, lavoro, fiducia e obiettivi chiari.