Al Riviera Country Club, il primo round del Genesis Invitational è stato sospeso a causa delle condizioni meteo avverse. Pioggia intensa e oscurità hanno costretto gli organizzatori a interrompere il gioco, lasciando la classifica provvisoria con Aaron Rai al comando.

Il torneo e le prime fasi di gioco

Il torneo, che si disputa sul percorso par 72 del Riviera Country Club in California, ha visto un avvio travagliato. Dopo una lunga interruzione mattutina dovuta a pioggia e fulmini, il gioco è ripreso nel pomeriggio, ma è stato definitivamente sospeso per l’oscurità.

Al momento della sospensione, l’inglese Aaron Rai era in testa con un solido –6 dopo sedici buche. A un colpo di distanza si trovano il nordirlandese Rory McIlroy e l’americano Jacob Bridgeman.

Situazione in campo e classifiche parziali

In quarta posizione, con –4, figura il neozelandese Ryan Fox. Seguono a un colpo di distanza un gruppo numeroso composto da Akshay Bhatia, Pierceson Coody, Max Greyserman, Collin Morikawa, Kim Si Woo, Marcus Penge e Aldrich Potgeiter. Più indietro, al dodicesimo posto con –2, si trovano Tommy Fleetwood, Harry Hall, Viktor Hovland, Hideki Matsuyama, Ryo Hisatsune, Taylor Pendrith e Jhonattan Vegas. Il numero uno del mondo, Scottie Scheffler, ha invece incappato in un avvio disastroso, con un +5 nelle prime dieci buche.

Prospettive e sviluppi futuri

La classifica resta fortemente provvisoria e potrà subire cambiamenti significativi una volta completato il round. Il prosieguo del primo giro e l’inizio del secondo sono previsti nel pomeriggio italiano, con la speranza di condizioni meteo migliori.

Dettagli sulla sospensione

Il round è stato sospeso alle 10:13 ora locale a causa della pioggia intensa che rendeva impraticabili i green. Al momento della sospensione, Akshay Bhatia era in testa con –3 dopo sei buche, mentre McIlroy, Morikawa e Ryan Gerard erano a –2 dopo tre buche. Il maltempo era previsto fino a mezzogiorno, con venti in aumento e temperature in rialzo nel pomeriggio.