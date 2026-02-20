Nello skicross femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, disputate a Livigno, Jole Galli ha lottato con determinazione ma non è riuscita a compiere il sorpasso decisivo, fermandosi in semifinale.

La gara di Jole Galli

La 30enne atleta di Livigno, reduce da una vittoria in Coppa del Mondo a Val di Fassa e da sei podi nell’ultimo anno, ha superato con successo i primi due turni eliminatori. Nei quarti di finale, ha realizzato un notevole sorpasso sull’austriaca Katrin Ofner nell’ultimo settore. Tuttavia, in semifinale, la competizione si è fatta più ardua con la svedese Sandra Näslund e la svizzera Fanny Smith.

Galli ha tentato di insidiare la posizione della svizzera, ma Näslund ha efficacemente bloccato ogni tentativo, relegando l'atleta italiana in terza posizione. Di conseguenza, Galli è stata costretta a disputare la finale B. Durante questa fase, ha subito una caduta su un salto, ma si è prontamente rialzata senza riportare danni fisici, concludendo la competizione all'ottavo posto. Questo risultato rappresenta un miglioramento rispetto al decimo posto ottenuto a Pechino 2022.

Podio e sorprese

La medaglia d’oro è stata conquistata dalla tedesca Daniela Maier, che ha gestito la finale con una tattica impeccabile e linee di gara perfette. L’argento è andato a Fanny Smith, mentre la grande favorita della vigilia, Sandra Näslund, si è dovuta accontentare del bronzo, un risultato inaspettato data la sua dominanza durante la stagione.

Contesto e ambizioni

Jole Galli si era presentata a queste Olimpiadi con grandi ambizioni, sostenuta dalla recente vittoria in Coppa del Mondo a Val di Fassa del 30 gennaio e da una serie di risultati positivi nel circuito internazionale. La sua prestazione a Livigno, pur non culminata con una medaglia, segna un progresso significativo rispetto alla precedente esperienza olimpica di Pechino 2022.

La vera sorpresa della competizione è stata la performance di Sandra Näslund, che, nonostante avesse dominato la stagione e fosse la campionessa olimpica in carica, ha ottenuto solo il bronzo. Al contrario, Daniela Maier ha saputo cogliere l’opportunità, dimostrando la sua costante crescita e la sua abilità nel gestire le competizioni di maggior rilievo.