L’Italia ha definito la squadra di sci di fondo che parteciperà alle ultime gare in programma alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione vedrà al via tre atleti nella 50 km in tecnica classica maschile e una sola donna nella prova femminile.
La 50 km maschile
Sabato 21 febbraio, sulla linea di partenza della 50 km maschile, ci saranno Federico Pellegrino, Elia Barp e Simone Daprà. Per Pellegrino, 35enne valdostano, si tratterà dell’ultima apparizione olimpica, un capitolo conclusivo dopo aver già conquistato due medaglie di bronzo in prove a squadre.
Barp e Daprà si uniranno a lui in una gara che, pur non presentando ambizioni di medaglia, offre l'opportunità di ottenere un buon piazzamento in una competizione mass start ricca di variabili.
La rappresentanza femminile
La gara femminile, fissata per domenica 22 febbraio, conterà su una sola atleta italiana: Anna Comarella. Per lei si tratta di un’ulteriore esperienza olimpica, la terza della sua carriera, in quella che è anche la sua ultima stagione agonistica.
Contesto tecnico e calendario
La selezione degli atleti italiani rispecchia le indicazioni tecniche della FISI, considerando le recenti performance in Coppa del Mondo e nelle competizioni olimpiche. Pellegrino, già protagonista in team sprint e staffetta, concluderà la sua carriera con questa maratona casalinga.
Barp e Daprà, in buona condizione fisica, punteranno a onorare al meglio la competizione. Comarella, infine, rappresenta l’unica presenza femminile nella prova più lunga del programma, segnando un momento significativo della sua carriera.
Dettagli delle gare
La 50 km maschile si svolgerà sabato 21 febbraio, mentre la prova femminile è in programma il giorno successivo, domenica 22 febbraio. Entrambe le competizioni si disputeranno in tecnica classica e con formula mass start.