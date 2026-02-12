La mattinata del 12 febbraio si apre con il curling femminile tra Italia e Svizzera e la prima manche dello skeleton maschile. Lo slittino tenta il riscatto dopo recenti difficoltà, mentre Federica Brignone e Francesca Lollobrigida tornano in gara con l'obiettivo di inseguire nuove medaglie per l'Italia.

Slittino e ritorni azzurri

Lo slittino “ci riprova”, segno della volontà degli azzurri di riscattare eventuali errori precedenti. In parallelo, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida fanno il loro ritorno in pista, pronte a conquistare ulteriori successi per la spedizione italiana.

Altri sport in evidenza

La giornata prosegue con lo skeleton maschile, dove l'Italia è rappresentata da Mattia Gaspari e Amedeo Bagnis. Il programma prevede inoltre lo snowboard cross, lo short track e il pattinaggio di velocità, discipline in cui gli atleti italiani sono protagonisti.

Il programma azzurro del 12 febbraio

La giornata del 12 febbraio vede gli azzurri impegnati in numerose discipline. Nel curling femminile si disputa Italia-Svizzera. Nello skeleton maschile gareggiano Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari. Lo snowboard cross maschile vede la partecipazione di Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin. Nel SuperG femminile scendono in pista Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia e Laura Pirovano.

Nel sci di fondo è prevista la 10 km tecnica libera donne. Nel pattinaggio di velocità, sui 5000 m donne, gareggia Francesca Lollobrigida. Lo slittino è presente con la staffetta a squadre. Nello short track, Arianna Fontana e Chiara Betti competono nei 500 m donne, mentre Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini sono impegnati nei 1000 m uomini.

Il programma dettagliato conferma la centralità della giornata per gli azzurri, con molteplici opportunità di medaglia e un calendario fitto di appuntamenti.