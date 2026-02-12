Una serata intensa per l’Italia dell’hockey su ghiaccio: Damian Clara, portiere titolare della Nazionale, ha impressionato con una prestazione di alto livello, ma è stato costretto a lasciare il ghiaccio per un problema fisico. L’evento è avvenuto durante l’esordio olimpico contro la Svezia, e la notizia ha subito destato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori.

La prestazione e il recupero

Clara ha parato 46 dei 49 tiri subiti, con una percentuale del 93%, dimostrando grande reattività e concentrazione. Tuttavia, al 47° minuto, dopo una parata decisiva su Pettersson, si è accasciato a terra e ha chiamato il cambio, uscendo zoppicante.

Inizialmente si temeva un problema al ginocchio, ma al termine della partita è arrivata una notizia rassicurante: si è trattato solo di crampi, un affaticamento muscolare.

Il futuro immediato

Grazie alla natura non grave del problema, Clara dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la prossima partita del girone, in programma venerdì 13 alle ore 12.10 contro la Slovacchia all’Ice Hockey Arena di Rho.

Il percorso di Damian Clara

Damian Clara, classe 2005 originario di Brunico, è uno dei prospetti più interessanti dell’hockey italiano. Selezionato al draft NHL dagli Anaheim Ducks, ha firmato un contratto entry‑level triennale con la franchigia americana. Attualmente gioca in Svezia con il Brynäs IF, dove ha già dimostrato il suo valore. Inoltre, è stato inserito tra i primi sei convocati per rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026.