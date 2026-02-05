Dominik Fischnaller ha dimostrato subito un'ottima forma nelle prime due sessioni di allenamento del singolo maschile, tenutesi allo Sliding Centre di Cortina d’Ampezzo. Nella prima discesa, l'atleta azzurro ha conquistato il terzo tempo assoluto, fermando il cronometro a 53,443 secondi. Davanti a lui si sono piazzati gli austriaci Jonas Mueller, primo con 53,345 secondi, e Wolfgang Kindl, secondo con 53,408 secondi. Kindl è un nome noto nel panorama dello slittino, avendo conquistato l'argento olimpico a Pechino proprio davanti a Fischnaller.

La seconda sessione di prove ha visto un'ulteriore conferma delle prestazioni di Fischnaller, che è risultato il più veloce con un tempo di 53,491 secondi.

Dietro di lui si sono classificati nuovamente Wolfgang Kindl e l'altro italiano Leon Felderer, che nella prima manche si era posizionato al quarto posto. Queste prove rappresentano un momento cruciale nella preparazione degli atleti in vista degli imminenti impegni agonistici.

Preparazione in vista di Milano Cortina 2026

Le sessioni di allenamento a Cortina d’Ampezzo si inseriscono nel quadro della preparazione olimpica per i Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Il Cortina Sliding Centre, teatro di queste prove, ospiterà le competizioni di slittino, bob e skeleton. Gli atleti stanno sfruttando queste occasioni per familiarizzare con la pista, testare le attrezzature e mettere a punto le strategie in vista delle gare ufficiali che si terranno nel 2026.

Il Cortina Sliding Centre

Il Cortina Sliding Centre, conosciuto anche come pista olimpica Eugenio Monti, è stato oggetto di significativi lavori di rinnovamento nel 2025. Questi interventi sono stati realizzati per garantire la piena conformità agli standard internazionali di sicurezza e performance richiesti dalle federazioni sportive. La struttura, situata nella rinomata località di Cortina d’Ampezzo, è pronta ad accogliere gli atleti delle discipline di scivolamento per uno degli eventi sportivi più attesi.