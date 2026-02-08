Verena Hofer e Sandra Robatscher hanno partecipato questa mattina a Cortina d’Ampezzo alle ultime due prove cronometrate del singolo femminile di slittino, in preparazione ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella quinta manche, Merle Malou Fraebel ha registrato il miglior tempo, fermando la cronometro a 52.855, con un margine di soli 16 millesimi su Julia Taubitz. Verena Hofer si è posizionata all’ottavo posto, mentre Sandra Robatscher ha concluso la sua prova in ventunesima posizione.

La quinta prova di slittino

La quinta manche ha preso il via alle ore 08.00 sulla pista intitolata a Eugenio Monti.

Fraebel ha dimostrato una netta superiorità, ottenendo il tempo di 52.855. Alle sue spalle si è piazzata Taubitz, distanziata di 16 millesimi, seguita da Hannah Prock a 108 millesimi. Verena Hofer ha conquistato l’ottavo tempo, accusando un ritardo di 325 millesimi dalla leader, mentre Sandra Robatscher si è classificata ventunesima, con un distacco di 1.232 millesimi dalla vetta.

Programma della competizione olimpica

Queste ultime due sessioni di prove rappresentano le ultime fasi di preparazione prima dell’inizio della gara vera e propria. Il singolo femminile di slittino prenderà il via lunedì 9 febbraio con la prima manche, programmata alle ore 17.00, seguita dalla seconda manche alle 18.35.

Martedì 10 febbraio si disputeranno la terza e la quarta manche, rispettivamente alle 17.00 e alle 18.34, determinando la classifica finale.

Risultati e prospettive delle atlete

Nella quinta prova, Fraebel ha preceduto Taubitz di appena 0.016 secondi, con Prock che ha ottenuto il terzo tempo a 0.108 secondi. Hofer si è confermata tra le atlete di punta italiane, chiudendo all’ottavo posto. Robatscher, invece, ha incontrato maggiori difficoltà, classificandosi ventunesima. I risultati di queste prove offrono indicazioni sulle performance delle atlete in vista della competizione olimpica.