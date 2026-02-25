La Nazionale italiana di slittino si prepara a tornare in gara nel prossimo fine settimana a St. Moritz, in Svizzera, per la penultima tappa di Coppa del Mondo. La squadra, composta da quindici atleti, è stata annunciata dal direttore tecnico Armin Zöggeler.

Composizione della squadra

Il gruppo azzurro per il singolo maschile include Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler e Lukas Peccei. Nelle competizioni di doppio, gareggeranno le coppie Emanuel Rieder–Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler–Fabian Malleier. Per quanto riguarda il femminile, nel singolo sono state convocate Verena Hofer, Sandra Robatscher e Nina Zöggeler.

Le coppie di doppio vedranno al via Andrea Vötter–Marion Oberhofer e Nadia Falkensteiner–Annalena Huber.

Calendario e obiettivi

L'evento si svolgerà nel fine settimana del 28 febbraio e 1° marzo. La competizione inizierà con le prove di Nations Cup, seguite da due giorni di gare ufficiali. L'obiettivo principale è dare continuità agli ottimi risultati ottenuti durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina, dove gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie: due ori nei doppi (maschile e femminile) e due bronzi (nel singolo maschile e nella staffetta mista).

Strategia e prospettive future

La selezione della squadra riflette una strategia che mira a unire esperienza e nuove energie. L'intento è quello di consolidare la fiducia del gruppo in vista della chiusura della stagione internazionale.

Il ritorno in pista dei campioni olimpici rappresenta un momento chiave per la squadra, che punta a confermarsi ai vertici del circuito mondiale.

Importanza della tappa

La tappa di St. Moritz assume un'importanza cruciale per la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Le gare in programma, infatti, precedono altri importanti appuntamenti stagionali. La capacità di mantenere un alto livello di prestazioni, in continuità con i successi olimpici, potrà influire positivamente sul morale degli atleti e sulla loro posizione in classifica generale.