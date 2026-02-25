La nazionale italiana di tuffi ha ufficializzato i convocati per le prime due tappe della Coppa del Mondo. Le competizioni si svolgeranno a Montreal (Canada) dal 26 febbraio al 1° marzo e a Guadalajara (Messico) dal 5 all’8 marzo. Il direttore tecnico Oscar Bertone ha selezionato sette atleti, escludendo Chiara Pellacani e Matteo Santoro dalla spedizione.

Convocati per il doppio impegno internazionale

Per affrontare il doppio impegno internazionale, sono stati convocati Stefano Belotti, Sarah Jodoin di Maria, Simone Conte, Lorenzo Marsaglia, Riccardo Giovannini, Elisa Pizzini e Giovanni Tocci.

La scelta dei convocati è stata operata in base ai criteri stabiliti da World Aquatics e ai risultati ottenuti nella stagione internazionale 2025.

Assenze significative: Pellacani e Santoro

Non saranno presenti Chiara Pellacani e Matteo Santoro, i quali si trovano attualmente negli Stati Uniti per motivi di studio e sono impegnati nel circuito universitario americano. La loro assenza rappresenta una novità importante, considerata la loro consolidata presenza e il loro peso nel panorama dei tuffi italiani.

Contesto e prospettive future

Queste due tappe della World Aquatics Diving World Cup rappresentano un banco di prova cruciale per la squadra azzurra. L’obiettivo non è solo valutare la condizione atletica a inizio stagione, ma anche costruire un percorso solido verso le finali mondiali e i grandi appuntamenti previsti per il 2026.

L’intento è gettare basi importanti per il futuro quadriennio olimpico.

Conferma della composizione della squadra

