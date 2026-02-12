Il 12 febbraio, in occasione della sesta giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, l’Italia consolida la sua seconda posizione nel medagliere. La giornata si preannuncia ricca di appuntamenti sportivi, con particolare attenzione al pattinaggio di velocità e allo slittino.

Slittino: la staffetta a squadre in primo piano

Alle ore 18:30 è in programma la staffetta a squadre nello slittino, disciplina in cui la nazionale italiana ha già dimostrato il proprio valore con risultati significativi nei giorni precedenti. La squadra azzurra mira a confermare le proprie ambizioni in questa specialità, proseguendo sulla scia dei successi ottenuti nelle competizioni di slittino doppio femminile e maschile.

Ritorno in gara di Lollobrigida

La competizione riprenderà alle 16:30 con la partecipazione di Francesca Lollobrigida nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità. Il suo ritorno in pista è atteso con grande interesse dal pubblico, desideroso di rivivere le emozioni già suscitate dalla sua performance in questa edizione dei Giochi.

Contesto e prospettive

La giornata odierna si inserisce in un clima di grande attesa per le prestazioni degli atleti italiani. L’Italia, saldamente al secondo posto nel medagliere, cerca conferme nelle discipline in cui ha già ottenuto risultati di rilievo, come lo slittino, e punta a nuovi exploit da parte di atlete di punta come Francesca Lollobrigida.

Programma della giornata

Secondo il programma ufficiale, la staffetta a squadre nello slittino è fissata per le ore 18:30. Francesca Lollobrigida, invece, sarà impegnata nei 5.000 metri femminili alle 16:30. La seconda posizione nel medagliere sottolinea le positive prospettive azzurre per una giornata potenzialmente ricca di soddisfazioni.