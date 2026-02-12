L'Italia si conferma protagonista ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina, conquistando un eccellente secondo posto nel medagliere. Al termine delle gare odierne, la squadra azzurra vanta un totale di 14 medaglie, frutto di 5 ori, 2 argenti e 7 bronzi. Questo risultato, in termini di numero di podi, supera quello della Norvegia, attualmente prima con 13 medaglie ma con un oro in più.

Il bilancio degli Azzurri

Gli atleti italiani hanno finora dimostrato grande valore, salendo sul podio in 14 occasioni: 5 medaglie d’oro, 2 d’argento e 7 di bronzo.

Questo bottino vale il secondo posto nella classifica generale, posizionandosi alle spalle della Norvegia, che guida la graduatoria con 7 ori, 2 argenti e 4 bronzi, per un totale di 13 medaglie.

Contesto e numeri dei Giochi

I Giochi Invernali di Milano‑Cortina hanno preso il via mercoledì 4 febbraio, con la cerimonia d’apertura tenutasi venerdì 6. Il programma prevede l'assegnazione di 116 titoli complessivi, suddivisi in 54 gare maschili, 50 femminili e 12 miste. Alla manifestazione partecipano 2.900 atleti, di cui 1.538 uomini e 1.362 donne. Un elemento di novità di questa edizione è il debutto dello sci alpinismo nel programma olimpico.

Confronto nel medagliere

Un precedente aggiornamento, relativo alle gare dell’11 febbraio, vedeva l’Italia al terzo posto nel medagliere con 4 ori, 2 argenti e 7 bronzi, per un totale di 13 medaglie, dietro Norvegia e Stati Uniti.

Il dato attuale conferma la notevole crescita degli Azzurri nelle ultime ore.

Dati ufficiali confermano che l’Italia ha totalizzato finora 14 medaglie (5 ori, 2 argenti, 7 bronzi), superando gli Stati Uniti che ne hanno 13 (4 ori, 6 argenti, 3 bronzi). Questo consolidamento delle prestazioni vale all’Italia la conferma del secondo posto nel medagliere generale.