A Cortina d’Ampezzo, l’11 febbraio 2026, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato la medaglia d’oro nel doppio maschile di slittino alle Olimpiadi di Milano‑Cortina. Dopo una prima manche caratterizzata da tensione e nervosismo, la coppia ha centrato una seconda discesa impeccabile, guadagnando il titolo con una performance definita “una manche perfetta”.

La rimonta decisiva

Rieder e Kainzwaldner erano terzi dopo la prima manche, distanti appena diciassette millesimi dalla coppia statunitense, con gli austriaci a tre millesimi dalla vetta.

Una situazione estremamente serrata, con sette equipaggi racchiusi in poco più di un decimo e mezzo di secondo. Nella seconda discesa, nonostante una partenza non perfetta, gli azzurri hanno accelerato nella parte finale del tracciato, chiudendo con il miglior tempo e superando gli avversari più accreditati.

Emozioni e dediche

“Eravamo nervosi dopo la prima manche, però dopo la tensione era un po’ meno e abbiamo detto ‘guardiamo avanti, non indietro’. È stata una manche perfetta e adesso è oro. Incredibile, mi mancano le parole”, ha raccontato Simon Kainzwaldner, trentunenne, al termine della gara. La coppia non aveva mai vinto in precedenza in alcuna competizione.

Emanuel Rieder, trentadue anni, ha aggiunto: “Abbiamo iniziato dopo le Olimpiadi a Pyeongchang 2018.

Il suo partner ha smesso e poi abbiamo detto ‘proviamoci, non abbiamo niente da perdere’”. Rieder ha dedicato la vittoria alla famiglia: “Mio papà mi aiutava sempre e spero che lui ora sia contento con me”. Kainzwaldner ha ricordato un amico scomparso due settimane prima: “Sapevo che era sulla slitta con me”.

Non sono mancati i commenti scherzosi sui reciproci pregi e difetti: Rieder ha detto che Kainzwaldner “lavora sempre, sa come creare le cose con le sue mani anche sulla slitta. Non mi piace che non può restare a letto, si alza sempre”. Kainzwaldner ha risposto che “Emanuel è veramente un pilota bravo, sa le linee giuste. Anche oggi ha veramente fatto vedere che non è nervoso e abbiamo trovato due manche perfette.

Non mi piace tanto che giochi un po’ troppo al computer, però forse serve per trovare la linea giusta”.

Il contesto della vittoria

La rimonta di Rieder e Kainzwaldner si inserisce in una serata storica per lo slittino italiano: in meno di un’ora, anche la coppia femminile formata da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha conquistato l’oro nel doppio donne, regalando all’Italia due medaglie d’oro nello slittino doppio in un solo giorno. La pista “Eugenio Monti” di Cortina ha così visto un dominio azzurro senza precedenti.