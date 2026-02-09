La quarta prova cronometrata del doppio maschile di slittino, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ha visto una prestazione di rilievo per l’Italia. Sulla pista ampezzana intitolata a Eugenio Monti, i lettoni Martins Bots e Roberts Plume hanno ottenuto il miglior tempo con 52.665. Tuttavia, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, già i più veloci nella terza prova, hanno replicato con un ottimo 52.680, classificandosi a soli 15 millesimi dai leader.

Al terzo posto si sono piazzati gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa con 52.764.

Seguono i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt (52.790) e gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl (52.885). In ottava posizione si sono classificati gli azzurri Ivan Nagler e Fabian Malleier con 53.078. La top ten è stata completata dai lettoni Eduards Sevics‑Mikelsevics e Lukass Krasts (nono) e dagli statunitensi Zachary Di Gregorio e Sean Hollander (decimi).

Dettagli della prova

La prova si è svolta il 9 febbraio 2026 a Cortina d’Ampezzo, nell’ambito degli allenamenti ufficiali in vista della gara olimpica. Il duo azzurro Rieder/Kainzwaldner ha confermato il proprio stato di forma, restando a ridosso dei migliori e dimostrando continuità dopo la prestazione nella terza prova.

Contesto e calendario delle prove

Il programma delle prove cronometrate prevede che la quinta e la sesta manche del doppio maschile si svolgano martedì 10 febbraio, rispettivamente alle ore 08.53 e 09.32, prima della gara per le medaglie in programma mercoledì 11 febbraio. Le prime due prove del doppio maschile si sono tenute domenica 8 febbraio, mentre la terza e la quarta si sono svolte lunedì 9 febbraio, con orari fissati alle 13.53 e 14.32.

Questi allenamenti rappresentano un momento cruciale per gli atleti, che possono affinare la conoscenza del tracciato e testare le condizioni in vista della competizione ufficiale.