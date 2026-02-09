Maria Gasslitter ha conquistato un risultato di rilievo al suo esordio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, qualificandosi per la finale dello slopestyle femminile. La giovane altoatesina, impegnata nelle qualificazioni a Livigno, ha ottenuto il dodicesimo e ultimo punteggio utile per accedere all’atto conclusivo, in programma lunedì 9 febbraio alle ore 12.30.

Il percorso verso la finale

Nel turno preliminare, Gasslitter ha totalizzato 54,66 punti nella prima run, mentre nella seconda non è riuscita a migliorarsi, fermandosi a 51,03.

Il punteggio della prima manche le è valso l’ultimo posto utile per la finale, piazzandosi dodicesima tra le ventisei atlete in gara.

Contesto e protagoniste

La qualificazione della giovane azzurra assume particolare valore anche in considerazione dell’assenza di Flora Tabanelli, campionessa del mondo di Big Air e vincitrice della Sfera di Cristallo di park&pipe, che ha preferito concentrarsi esclusivamente sul Big Air dopo il recupero da un infortunio. In testa alle qualificazioni si è imposta la svizzera Mathilde Gremaud con 79,15 punti, seguita dalla cinese Ailing Eileen Gu (75,30) e dalla britannica Kirsty Muir (64,98). Tra le altre qualificate figurano Avery Krumme, Linshan Han, Anni Karava, Megan Oldham, Naomi Urness, Lara Wolf, Giulia Tanno e Mengting Liu.

La competizione internazionale

La finale dello slopestyle femminile si svolgerà lunedì 9 febbraio alle ore 12.30, con tre manche previste alle 12.30, 12.59 e 13.28. Gasslitter sarà l’unica italiana in gara e, pur partendo con il punteggio minimo utile, potrà contare sulla pulizia tecnica dei suoi gesti per provare a sorprendere. La competizione vedrà confrontarsi atlete di alto livello, tra cui Gremaud, Gu, Muir e altre contendenti di spicco.