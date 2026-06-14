Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 con la Ferrari, imponendosi nel Gran Premio di Barcellona-Catalunya dopo una lunga attesa di trentuno gare. Il successo del pilota britannico, frutto di una prestazione dominante e di una strategia impeccabile che ha saputo sfruttare la Virtual Safety Car, rilancia le sue ambizioni nella corsa al titolo mondiale. Hamilton, tuttavia, preferisce mantenere un approccio cauto: "È molto, molto difficile pensare a lungo termine in questo momento. Penso che si tratti solo di prendere una gara alla volta, una settimana alla volta.

Dobbiamo solo continuare a spingere e a divertirci".

Il trionfo in Spagna rappresenta una chiara conferma della crescita della Ferrari nelle ultime settimane, anche grazie a un importante pacchetto di aggiornamenti tecnici. Hamilton ha sottolineato come le modifiche richieste e sostenute nella scorsa stagione abbiano finalmente dato i loro frutti: "Le modifiche che ho chiesto e per cui ho spinto tutto l'anno scorso sono state fatte, e ora ho la squadra giusta intorno a me. Ora ho la macchina giusta e posso iniziare a fare quello che so fare meglio. È ancora presto nella stagione per essere a questo punto. Questi ragazzi hanno davvero ascoltato e lavorato duramente per aggiungere prestazioni e innovare.

Quest'anno è tutto basato sulle innovazioni... e questo è ciò che chiedevo l'anno scorso. Volevo che questa squadra fosse leader in questo, e hanno dimostrato che possono esserlo".

La strategia vincente e gli aggiornamenti decisivi

La gara di Barcellona ha visto Hamilton gestire in modo esemplare le gomme e la strategia, sfruttando al meglio la Virtual Safety Car per effettuare la terza sosta ai box e mantenere la testa della corsa. Il ritiro del leader del mondiale, Kimi Antonelli, avvenuto nelle fasi finali per un problema tecnico, ha permesso a Hamilton di ridurre il distacco in classifica a 41 punti. George Russell ha chiuso la gara in seconda posizione, mentre Lando Norris ha completato il podio, segnando il primo podio tutto britannico dal lontano 1968.

Hamilton, ora secondo nel mondiale piloti, riconosce che la strada verso il titolo è ancora lunga e complessa: "Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Non è qualcosa che accadrà sempre. Abbiamo una montagna ripida da scalare. Mercedes è partita fortissimo con una macchina e un passo incredibili. Sappiamo di avere un deficit di potenza e ci saranno circuiti con lunghi rettilinei dove questo sarà ancora più evidente. Ma abbiamo una buona base e, se continueremo ad aggiungere prestazione, potremo forse ridurre il divario".

La sfida per il titolo e il confronto con Mercedes

La vittoria di Hamilton interrompe la serie positiva della Mercedes nelle gare domenicali e conferma la competitività della Ferrari dopo il suo secondo importante pacchetto di aggiornamenti stagionali.

La Mercedes, al contrario, ha introdotto grandi novità solo una volta. Il successo di Barcellona, inoltre, ha permesso a Hamilton, all'età di 41 anni, di diventare il settimo pilota più anziano a vincere un Gran Premio nella storia della Formula 1.

Nonostante la rimonta in classifica, Hamilton mantiene un approccio cauto e concentrato, evitando di guardare troppo avanti: "Con l'inizio dell'anno che abbiamo avuto, non ho davvero pensato all'ottavo titolo. È troppo presto per guardare così avanti. Dobbiamo solo continuare a lavorare e a divertirci". La stagione resta dunque aperta, con Ferrari e Mercedes pronte a contendersi ogni punto fino alla fine, promettendo una lotta avvincente per il campionato.