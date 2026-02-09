Tommaso Sala sarà protagonista nello slalom della combinata maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si svolgerà a Bormio, con la manche di slalom in programma alle ore 14.00 di lunedì 9 febbraio. Sala, che scatterà “quintultimo”, è atteso intorno alle ore 14.20, dopo la discesa disputata in mattinata.

Dettagli della giornata di gara

La combinata a squadre maschile è iniziata alle ore 10.30 con la discesa. In questa prima fase, Dominik Paris ha conquistato il quinto tempo, a 0"59 da Giovanni Franzoni, leader provvisorio.

La manche di slalom, decisiva per la definizione del podio, inizierà alle ore 14.00. La partenza di Sala è prevista per quintultimo, con un orario stimato intorno alle 14.20, salvo variazioni. Il programma di gara prevede una suddivisione delle partenze in base ai pettorali, con intervalli variabili che vanno dai trenta secondi a un minuto e quindici secondi per i primi classificati della discesa.

Copertura televisiva e streaming

La manche di slalom sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD. Gli appassionati potranno seguire la competizione anche in streaming attraverso piattaforme come RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO MAX e DAZN. OA Sport offrirà una diretta live testuale per non perdere alcun momento della gara.

Analisi della competizione

Il format della combinata a squadre maschile, che combina discesa e slalom, ha visto nella prima manche un’ottima prestazione di Dominik Paris. Sala, in quanto specialista dello slalom, avrà l'opportunità di puntare alla top‑3 nella manche decisiva. Dovrà tuttavia confrontarsi con atleti di alto livello, inclusi specialisti elvetici e francesi come Clement Noël.