Mathilde Gremaud ha conquistato la medaglia d’oro nello slopestyle femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La svizzera si è imposta sulle nevi di Livigno con un punteggio di 86,96, ottenuto nella seconda run, dopo un avvio da 83,60. Gremaud ha così difeso con successo il titolo conquistato quattro anni prima a Pechino.

Il duello per l’oro

L’atteso confronto con la cinese Eileen Gu si è risolto a favore di Gremaud. Gu, dopo un ottimo 86,58 nella prima run, ha commesso errori nella seconda prova (23,00) e è caduta sulla prima struttura nella terza, fermandosi a 1,65.

La medaglia di bronzo è andata alla canadese Megan Oldham con 76,46, precedendo la britannica Kirsty Muir (76,05) e la cinese Mengting Liu (67,46).

Debutto olimpico per Maria Gasslitter

Al suo debutto olimpico, la diciannovenne italiana Maria Gasslitter ha concluso la competizione al decimo posto con 52,45 punti. Questi punteggi sono stati ottenuti nella seconda run, dopo un avvio da 50,33 e una caduta nell’ultima prova (26,53). Ammessa alla finale come ultima qualificata, Gasslitter ha dimostrato coraggio eseguendo un’evoluzione appresa di recente, meritandosi una prestigiosa top‑10.

Contesto e prospettive future

Gremaud, campionessa del mondo in carica, ha iniziato la sua avventura olimpica nel migliore dei modi, confermando il suo dominio nella disciplina.

Eileen Gu, dopo l’argento di Pechino, dovrà ora puntare al riscatto nelle gare di half‑pipe e big air, specialità in cui detiene il titolo olimpico. Per Maria Gasslitter, la finale olimpica rappresenta un traguardo importante, frutto di una stagione in crescita che l’ha vista qualificarsi in Coppa del Mondo in più occasioni.

Dettagli della competizione

La finale dello slopestyle femminile si è svolta il 9 febbraio 2026 al Livigno Snow Park. La competizione è stata caratterizzata da margini stretti e cadute decisive. Mathilde Gremaud ha vinto con 86,96 punti, precedendo Eileen Gu (86,58) e Megan Oldham (76,46). Le qualificazioni si sono tenute il 7 febbraio. Maria Gasslitter ha ottenuto 52,45 punti, piazzandosi decima.