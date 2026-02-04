Giovedì 5 febbraio, il Livigno Snow Park ospiterà le qualificazioni del Big Air maschile di snowboard. Gli atleti italiani saranno protagonisti nelle tre manche di qualificazione, con inizio previsto alle ore 19:30. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento della competizione.

Programma e modalità di visione

La giornata dedicata allo snowboard prenderà il via alle 19:30 con la prima manche di qualificazione del Big Air maschile. A seguire, alle 20:15, si terrà la seconda manche, e alle 21:00 la terza.

La diretta televisiva sarà disponibile in chiaro su Rai Sport HD, mentre la copertura in streaming sarà garantita da Rai Play, Eurosport/Discovery+ e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale dell'evento.

Atleti italiani e contesto della gara

L'Italia sarà rappresentata nelle qualificazioni del Big Air maschile. Gli atleti azzurri si contenderanno un posto nella finale in programma il 7 febbraio, puntando a ottenere un risultato di prestigio nella competizione.

Conferma del programma e copertura mediatica

