Al Livigno Snow Park, nella mattinata del 13 febbraio 2026, Michela Moioli ha fatto il suo debutto olimpico nello snowboardcross alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Reduce da una caduta durante l’ispezione del tracciato, ha mostrato “segnali più che positivi” chiudendo la seeding run al sesto posto con il tempo di 1’13"63, a 1"34 dalla ceca Eva Adamczykova, leader della prova.

Con lei, nella prima manche, sono avanzate anche le altre due azzurre: Sofia Groblechner, diciottesima, e Lisa Francesia Boirai, ventesima.

Il contesto e le premesse della gara

La partecipazione di Moioli era stata in dubbio fino all’ultimo a causa di una caduta durante l’allenamento, che le aveva procurato leggere contusioni al volto. Tuttavia, dopo gli accertamenti medici (radiografia, ecografia e tac), è stata regolarmente al via della gara.

Risultati e prospettive per le fasi a eliminazione

Il sesto tempo ottenuto da Moioli nella seeding run rappresenta un segnale incoraggiante in vista delle fasi a eliminazione diretta. Le altre due azzurre, Groblechner e Boirai, hanno anch’esse superato il turno, garantendo la presenza di tutte le italiane nella fase successiva.

Dettagli sui tempi della seeding run

Eva Adamczykova ha fatto segnare il miglior tempo nella seeding run con 1’12"29, seguita da Lea Casta (1’12"79) e da Noemie Wiedmer (1’13"12).

Moioli si è piazzata sesta con 1’13"63, mentre Groblechner e Boirai hanno ottenuto rispettivamente il diciottesimo e ventesimo tempo.

La seeding run serve a definire il tabellone per le batterie a eliminazione diretta, dove le prime due di ogni heat accedono al turno successivo. Il risultato di Moioli la pone in una posizione favorevole per affrontare gli ottavi con fiducia.