Sabato 21 febbraio si concluderà il programma dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare di mass start maschile e femminile decreteranno i vincitori degli ultimi titoli in palio nella disciplina. Le semifinali prenderanno il via alle ore 15.00, mentre le finali sono programmate a partire dalle ore 16.40. La copertura televisiva sarà garantita da Rai2, con streaming disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Programma dettagliato delle gare di mass start

Le semifinali della mass start maschile inizieranno alle ore 15.00.

A seguire, alle ore 15.50, si svolgeranno le semifinali femminili. Le finali, che assegneranno le medaglie, sono previste rispettivamente alle ore 16.40 per la competizione maschile e alle ore 17.15 per quella femminile. Tutte le fasi delle gare saranno trasmesse in diretta su Rai2 e sulle principali piattaforme di streaming digitale.

Gli atleti italiani in gara e le modalità di visione

L'Italia schiererà quattro atleti per le ultime competizioni di speed skating: Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano parteciperanno alla mass start maschile, mentre Francesca Lollobrigida e Maybritt Vigl saranno in pista nella categoria femminile. La diretta televisiva sarà curata da Rai2, con la possibilità di seguire le gare in streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN.

Per un'ulteriore copertura, OA Sport offrirà una diretta live testuale.

Contesto e calendario dello speed skating

Le gare di mass start segnano la conclusione del programma di pattinaggio di velocità, ospitato dal Milano Speed Skating Stadium nel periodo dal 7 al 21 febbraio. Il calendario completo ha previsto quattordici competizioni, suddivise equamente tra maschili e femminili. Queste includevano le classiche distanze come 500m, 1000m, 1500m, 3000m, 5000m e 10000m, oltre alle gare di mass start e inseguimento a squadre. Le mass start di sabato 21 febbraio chiudono ufficialmente il ciclo delle competizioni di speed skating a questi Giochi Olimpici Invernali.