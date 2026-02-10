Simone Mocellini e Federico Pellegrino, insieme agli altri azzurri, hanno superato le qualificazioni della sprint in tecnica classica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, disputate a Tesero. Nonostante una caduta che ha rotto il bastoncino, Mocellini è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale, confermando la presenza italiana nella seconda fase della competizione.

Qualificazioni e reazione di Mocellini

Durante le qualificazioni mattutine, Simone Mocellini è caduto, rompendo il bastoncino, ma ha comunque tagliato il traguardo in nona posizione, assicurandosi l'accesso ai quarti di finale.

Federico Pellegrino, con il pettorale numero trenta, ha concluso le qualificazioni in quindicesima posizione, anch'egli avanzando alla fase successiva. Un risultato positivo che ha visto tutti gli azzurri in gara ottenere il pass per la seconda fase.

Composizione delle batterie dei quarti di finale

I quarti di finale maschili vedono Simone Mocellini inserito nella terza batteria, con Jiri Tuz (Cechia), Lucas Chanavat (Francia), Jan Stoelben (Germania), Joni Maki (Finlandia) e Zak Ketterson (Stati Uniti). Federico Pellegrino è nella seconda batteria, con Ben Ogden (Stati Uniti), Alvar Myhlback (Svezia), Emil Liekari (Finlandia) e Theo Schely (Francia). Elia Barp gareggia nella prima batteria, con Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia), Jules Chappaz (Francia), Edvin Anger (Svezia), Erik Valnes (Norvegia) e Johan Haeggstroem (Svezia).

Prospettive azzurre in chiave olimpica

La qualificazione di tutti gli atleti italiani rappresenta un risultato incoraggiante in vista delle fasi decisive della sprint olimpica. Simone Mocellini, nonostante l'incidente, ha dimostrato determinazione e capacità di reazione, mentre Federico Pellegrino, veterano della specialità, si conferma una presenza solida e affidabile per l'Italia.

Programma e contesto della sprint olimpica

La sprint maschile in tecnica classica si svolgerà martedì 10 febbraio 2026 a Tesero, in Val di Fiemme. Le qualificazioni sono iniziate al mattino, seguite dai quarti di finale, dalle semifinali e dalla finale nel corso della giornata. La competizione sarà trasmessa in diretta su Rai2 e RaiSport, con streaming disponibile su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Il contesto olimpico rende questa gara particolarmente significativa: la sprint TC è una delle discipline più spettacolari dello sci di fondo, e gli atleti italiani puntano a lasciare il segno davanti al pubblico di casa.