Ian Matteoli non è riuscito a centrare l’accesso alla finale dello slopestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il giovane snowboarder italiano, già brillante quinto nel Big Air, si è fermato al diciassettesimo posto nel turno preliminare odierno, vedendo sfumare l’ultima possibilità di giocarsi una medaglia nella rassegna di casa.

Le qualificazioni: errori decisivi

Il piemontese classe 2005, originario di Bardonecchia, ha disputato due run imperfette. Un errore nell’ultimo salto della prima discesa e difficoltà nella sezione dei rail nella seconda hanno compromesso la sua performance.

Il miglior punteggio ottenuto è stato di 58,90 punti, ben al di sotto della soglia minima di 69,63 necessaria per entrare nella top dodici.

Il contesto della gara

Al vertice delle qualificazioni si è piazzato il neozelandese Dane Menzies con 86,06 punti, seguito dal norvegese Marcus Kleveland (81,86), dal canadese Mark McMorris (81,81), dal giapponese Ryoma Kimata (80,83), dal canadese Cameron Spalding (78,76) e dallo statunitense Oliver Martin (78,30). Matteoli, con il suo 58,90, non è riuscito a tenere il passo dei migliori.

Il percorso recente di Matteoli

Solo pochi giorni prima, Matteoli aveva brillato nel Big Air, qualificandosi per la finale con il secondo miglior punteggio (174,50) grazie a una prima run da 93,75, la più alta della serata. In finale aveva poi chiuso al quinto posto con 162,50 punti, dimostrando di poter competere ad alto livello nella disciplina.