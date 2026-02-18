Yiming Su ha conquistato la medaglia d’oro nello slopestyle maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. La vittoria è arrivata grazie a una prima run eccezionale, valutata 82,41 punti, il punteggio più alto dell’intera finale disputata al Livigno Snow Park. Le successive due manche, concluse rispettivamente con 79,90 e 82,18 punti, non sono state necessarie per assicurargli il titolo olimpico, ma hanno confermato la sua superiorità.

L’argento è andato al giapponese Taiga Hasegawa, fermatosi a 82,13 punti, sfiorando il successo per un soffio.

A completare il podio è stato l’americano Jake Canter, medaglia di bronzo con una run finale da 79,36 punti. Il norvegese Marcus Kleveland si è classificato quarto con 78,96 punti.

Il palmarès di Su Yiming

Per Su Yiming si tratta della seconda medaglia olimpica in questa edizione dei Giochi, dopo il bronzo ottenuto nel Big Air. Già medaglia d’argento nello slopestyle a Pechino 2022, il cinese sale nuovamente sul gradino più alto del podio in questa disciplina, confermando il suo talento e la sua costanza a livello internazionale.

Carriera e successi

La carriera di Su Yiming vanta già un palmarès di rilievo. Ai Giochi di Milano‑Cortina 2026 ha conquistato l’oro nello slopestyle e il bronzo nel Big Air, portando a quattro il totale delle sue medaglie olimpiche (oro e argento a Pechino 2022, oro e bronzo a Milano‑Cortina 2026). La sua ascesa nel panorama internazionale è sottolineata anche dall’argento nello slopestyle ai Campionati Mondiali di Engadina 2025 e da una vittoria in Coppa del Mondo di big air nel 2026.