Venerdì 20 febbraio, i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 dedicheranno ampio spazio al bob a due femminile. La competizione, che prevede due manche, sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, rappresentando uno degli appuntamenti più attesi della giornata olimpica. Le migliori atlete si sfideranno sul budello ampezzano, pronte a dare il massimo per conquistare la gloria.

Programma gare bob a due femminile

La prima manche del bob a due femminile è fissata per le ore 18:00, seguita dalla seconda manche alle ore 19:48.

Le atlete si contenderanno l’accesso alle fasi decisive della competizione, in un’atmosfera di grande attesa e spettacolo, con l’obiettivo di mettersi in luce e puntare alle medaglie.

Dove vedere il bob in diretta

Entrambe le manche del bob a due femminile saranno trasmesse in diretta televisiva su RaiSportHD. Per chi preferisce lo streaming, gli eventi saranno disponibili per gli abbonati sulle piattaforme Eurosport 2, RaiPlay, RaiPlay Sport, discovery+, DAZN e HBO Max, garantendo una copertura capillare dell’evento.

Protagonisti e sfide attese

Il budello ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, ospiterà una giornata cruciale per il bob. Le migliori coppie femminili si daranno battaglia per la vittoria olimpica.

L’atleta azzurro Patrick Baumgartner, reduce da un incoraggiante inizio nei primi allenamenti, punta a confermarsi tra i protagonisti. La sfida più attesa resta quella tra Johannes Lochner e Francesco Friedrich, già protagonisti di un testa a testa per oro e argento nel bob a due.

Calendario e discipline

In base al calendario ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026, venerdì 20 febbraio vedrà protagonista il bob a due femminile con entrambe le manche. Il bob a quattro maschile non rientra nel programma di quella giornata; le sue manche sono invece previste per sabato 21 febbraio, offrendo un ulteriore momento di grande sport.