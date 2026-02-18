Charles Leclerc ha stabilito il miglior tempo nella sessione mattutina dei test di Formula 1 a Sakhir, precedendo Lando Norris e Kimi Antonelli. Il pilota monegasco della Ferrari ha fermato il cronometro a 1’33"739, staccando di oltre tre decimi la McLaren di Norris (1’34"052) e di oltre quattro decimi la Mercedes di Antonelli (1’34"158). La Red Bull, invece, ha incontrato problemi tecnici, con Isack Hadjar costretto a fermarsi dopo soli 13 giri.

Dettagli della sessione mattutina

Leclerc ha completato numerosi giri utilizzando gomme medie, dimostrando un ottimo ritmo e notevole costanza.

Norris, su pneumatici hard, ha concluso la sua prova a +0,313 secondi dal leader, mentre Antonelli ha completato la top three a +0,419 secondi. Tutti gli altri piloti sono rimasti distanziati di circa due secondi o più rispetto al tempo del ferrarista.

Red Bull in affanno

La sessione è stata caratterizzata da problemi tecnici per la Red Bull. Hadjar ha percorso solamente 13 giri prima di rientrare ai box, senza poi tornare in pista. Questo imprevisto ha significativamente limitato il programma di lavoro del team anglo-austriaco.

Analisi della performance

Leclerc ha confermato il suo eccellente stato di forma, già evidenziato nella sessione precedente, consolidando la Ferrari tra le vetture più competitive in Bahrain.

Norris ha dimostrato la solidità della McLaren, mentre la Red Bull ha dovuto fare i conti con un imprevisto tecnico che ha compromesso la giornata di test.

Prospettive per il pomeriggio

Le squadre torneranno in pista nel pomeriggio per proseguire il lavoro in vista dell’inizio ufficiale della stagione, fissato per l’8 marzo in Australia. La Ferrari parte con un buon margine di fiducia, mentre la Red Bull dovrà recuperare terreno e risolvere le problematiche emerse.