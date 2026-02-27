La trentesima edizione della Supercoppa di pallavolo maschile arriva per la prima volta in calendario tra la conclusione della Regular Season e l’inizio dei Play Off. A Trieste sono attese le quattro protagoniste della due giorni che assegna il trofeo. Ad aprire il programma delle semifinali sarà il confronto tra Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia, in programma sabato 28 febbraio alle ore 15.30. Da una parte i campioni d’Italia in carica, dall’altra la prima della Regular Season 2025/26, nonché campione d’Europa e del Mondo: un incrocio che alza immediatamente il livello tecnico e agonistico della manifestazione.

Il match tra Itas Trentino e Sir Susa Scai Perugia sarà trasmesso in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Una grande sfida in semifinale

Di fronte si ritrovano due roster costruiti per vincere. Trento, guidata in regia da Riccardo Sbertoli, va a caccia del quarto successo in Supercoppa, con l’ultima affermazione datata 2021 contro Monza. Perugia, trascinata da Simone Giannelli, ha invece messo in bacheca cinque delle ultime sei edizioni e punta ad agganciare il record di sette titoli detenuto da Treviso. Nonostante un periodo non semplice per gli uomini di Marcelo Mendez, la qualità individuale e la profondità della rosa umbra restano di primissimo livello. Dall’altra parte il collettivo di Angelo Lorenzetti ha offerto ripetute prove di forza nel corso della stagione, mostrando continuità in fase break e solidità nei momenti chiave.

Precedenti ed ex

Il confronto tra Trento e Perugia vede 59 precedenti complessivi, con 33 successi umbri e 26 trentini. Numerosi gli ex che rendono ancora più suggestivo l’incrocio. Flavio Resende Gualberto ha vestito la maglia di Perugia nelle stagioni 2022/23 e 2023/24, mentre Massimo Colaci ha difeso i colori di Trento per sette annate consecutive. Trascorsi trentini anche per Donovan Dzavoronok e Sebastian Solé, così come per Simone Giannelli, cresciuto e consacrato proprio all’ombra delle Dolomiti prima del passaggio in Umbria. In panchina, Angelo Lorenzetti ha guidato Trento per diverse stagioni, costruendo un ciclo importante.