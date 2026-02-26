Si è chiusa la Regular Season della SuperLega di pallavolo maschile, definendo in maniera ufficiale la griglia dei Play Off Scudetto. L’ultima giornata della stagione ha sancito i verdetti. La Sir Susa Vim Perugia chiude da capolista e nei Quarti di Finale affronterà la Vero Volley Monza, ottava classificata. Nella parte alta del tabellone spicca il derby della Via Emilia tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza, quarto contro quinto in una sfida che promette equilibrio. Dall’altra parte, la Rana Verona, seconda forza del campionato, sfiderà l’Allianz Milano, mentre l’Itas Trentino incrocerà la Cucine Lube Civitanova in quello che rappresenta il remake dell’ultima Finale Scudetto.

Un primo turno che mette subito di fronte big match di alto profilo, che rendono la corsa allo Scudetto particolarmente aperta.

Gli altri verdetti: coppe europee e retrocessione

Oltre alla definizione della griglia playoff, ci sono stati gli altri verdetti stagionali. Perugia, grazie al primo posto, ha già conquistato la qualificazione diretta alla prossima Champions League. In coda, invece, è arrivata la retrocessione di Grottazzolina, che saluta la SuperLega dopo una stagione estremamente complessa. Restano fuori dai Play Off Scudetto la Sonepar Padova, la Cisterna Volley e la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, rispettivamente nona, decima e undicesima, che a inizio aprile saranno impegnate nel tabellone dei Play Off 5° Posto insieme alle squadre eliminate nei Quarti di Finale, con in palio un pass europeo.

La classifica della Regular Season

La graduatoria finale fotografa con precisione i rapporti di forza del campionato. In testa la Sir Susa Vim Perugia con 58 punti, seguita dalla Rana Verona a quota 48. Terza l’Itas Trentino con 47 punti, stessa quota della Valsa Group Modena, quarta per quoziente set. Quinta la Gas Sales Bluenergy Piacenza con 44 punti, sesta la Cucine Lube Civitanova con 40. Settima Allianz Milano con 32 punti, ottava la Vero Volley Monza con 25. Completano la classifica la Sonepar Padova con 19 punti, la Cisterna Volley e la MA Acqua S.Bernardo Cuneo entrambe a 15, e la Yuasa Battery Grottazzolina ultima con 6 punti.