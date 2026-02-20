Romain Heinrich ha ottenuto il miglior tempo nella quinta prova del bob a 4, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione si è svolta sul tracciato Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. L’allenamento è stato largamente interlocutorio, con molti dei principali contendenti che hanno preferito risparmiare energie in vista della gara ufficiale.

Non hanno preso parte alla prova atleti del calibro di Patrick Baumgartner, Johannes Lochner, Francesco Friedrich, Adam Ammour, Frankie Del Duca, Cédric Follador, Timo Rohner, Taylor Austin, Markus Treichl e Dave Wesselink.

Il tempo migliore è stato registrato da Heinrich in 55”24, con un vantaggio minimo di un centesimo sullo svizzero Michael Vogt. Al terzo posto si è classificato il lettone Jekabs Kalenda, a 23 centesimi dal leader. Seguono il liechtensteiniano Martin Kranz a 38 centesimi, il romeno Mihai Cristian Tentea a 39, e il sud‑coreano Jinsu Kim a 41. In sesta posizione si è piazzato il britannico Brad Hall a 47 centesimi, seguito dall’ottavo posto del cinese Kaizhi Sun a 51 centesimi, dal nono del connazionale Chunjian Li a 67, e dal decimo posto del sud‑coreano Youngjin Suk a 70 centesimi.

Programma delle prossime prove

Il programma delle competizioni proseguirà con la sesta e ultima prova, in programma a breve.

Domani, sabato 21 febbraio, inizierà la corsa alle medaglie: la prima manche è prevista alle ore 10.00, seguita dalla seconda alle ore 11.57. Domenica 22 febbraio si concluderà la gara con la terza manche alle ore 10.00 e la quarta e ultima alle ore 12.15.

Considerazioni sull'allenamento

In un contesto di risparmio energetico da parte dei principali equipaggi, il tempo di Heinrich assume un valore puramente indicativo. Questo risultato è utile principalmente per testare le condizioni della pista, piuttosto che per delineare gerarchie definitive. La scelta di non scendere in pista da parte di atleti di alto profilo come Baumgartner e Friedrich evidenzia l’importanza strategica delle prossime manche, che saranno decisive per l’assegnazione delle medaglie olimpiche.