La Svizzera ha ottenuto un successo fondamentale contro la Repubblica Ceca, imponendosi 4‑3 all’extra‑time e assicurandosi il secondo posto nel girone A del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026.

Una partita intensa e piena di colpi di scena

Il match si è aperto con il vantaggio ceco firmato da Chlapik al 15’19”, su assist di Necas e Kampf. Nella seconda frazione la Svizzera ha ribaltato il risultato: prima Josi ha pareggiato al 16’53”, poi Meier ha portato in vantaggio gli elvetici al 18’37” in situazione di power‑play.

Nel terzo tempo, però, la Cechia ha reagito: Simsek ha pareggiato al 6’33”, Suter ha riportato avanti la Cechia all’8’07”, e Necas ha fissato il 3‑3 al 17’54”, trascinando la partita ai supplementari.

Il gol decisivo e la classifica

Appena dopo un minuto e quarantanove secondi di extra‑time, Dean Kukan ha segnato il gol della vittoria con un potente wrist shot che ha trafitto la difesa ceca, regalando alla Svizzera il secondo posto nel girone A.

