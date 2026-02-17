A Livigno, durante il ‘Medal Moment’, Flora Tabanelli ha celebrato con entusiasmo il bronzo conquistato nel Big Air di sci freestyle ai Giochi di Milano‑Cortina. L’atleta ha definito la competizione “una delle sfide più difficili” e ha affermato che “questa medaglia di bronzo vale come un oro”.

Il percorso e le parole dell’atleta

La diciottenne emiliana, reduce da un infortunio al crociato rimediato lo scorso novembre, ha raccontato con sincerità il suo stato di forma: “Il ginocchio sta benissimo – ha spiegato – in questi ultimi giorni sono arrivata all’apice delle mie abilità, nel senso che ho recuperato tutto il muscolo e ancora non tutta la mobilità.

Però funziona bene e a marzo mi opererò”.

I complimenti che scaldano il cuore

La giovane atleta ha ricevuto parole di stima da due figure simbolo dello sport italiano: “Questa mattina mi ha chiamato Alberto Tomba, è stata una delle chiacchierate più interessanti. Anche Federica Brignone mi ha fatto i complimenti, non me lo sarei mai aspettato. Alberto mi ha fatto dei super complimenti”.

Il contesto era quello del ‘Medal Moment’ a Casa Italia, organizzato a Livigno nonostante la forte nevicata, dove l’atleta ha potuto vivere il momento celebrativo in un clima raccolto ma carico di emozione.

Un risultato storico e personale

Il bronzo nel Big Air rappresenta un traguardo significativo per Tabanelli, al suo esordio olimpico.

Questo risultato assume un valore ancora più alto se considerato alla luce del recente infortunio e del percorso di recupero affrontato. Il riconoscimento da parte di campioni come Tomba e Brignone sottolinea il valore umano e sportivo della sua impresa.

Successi azzurri a Milano‑Cortina

Il risultato di Tabanelli si inserisce in un contesto più ampio di successi azzurri a Milano‑Cortina. Federica Brignone, oltre a essere stata portabandiera a Cortina, ha conquistato due medaglie d’oro nello sci alpino, confermandosi protagonista assoluta dei Giochi. Il bronzo di Tabanelli nel Big Air aggiunge un ulteriore tassello al brillante medagliere italiano nelle discipline invernali.