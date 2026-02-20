Charles Leclerc ha dominato la prima parte della terza giornata di test pre‑stagionali sul circuito di Sakhir, firmando il miglior tempo in 1’33”689 al volante della SF‑26, con un totale di ottanta giri completati.

Alle sue spalle si è piazzato Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes, staccato di 0”227. La sua sessione è stata però interrotta da un problema tecnico, probabilmente alla power unit, che lo ha costretto a fermarsi in pista dopo quarantanove tornate. In terza posizione si è classificato Oscar Piastri su McLaren, a 0”663 dal leader.

Leclerc e Antonelli in evidenza

Leclerc ha alternato sessioni di time‑attack a lunghe simulazioni di passo gara, mostrando un feeling evidente con la vettura. Antonelli, pur in scia al monegasco, non ha potuto completare il programma previsto a causa del guasto tecnico occorso.

Affidabilità Mercedes sotto esame

Il problema tecnico che ha fermato Antonelli sembra riguardare la power unit, un elemento critico nei test invernali. La Ferrari, dal canto suo, ha potuto continuare il lavoro di raccolta dati con Leclerc, mentre la McLaren ha confermato la propria affidabilità con Piastri.

Ulteriori dettagli dalla sessione

Nella terza e ultima giornata di test in Bahrain, la Mercedes ha registrato un uno‑due con Antonelli davanti a Russell. Tuttavia, Hamilton ha subito un guasto dopo 138 giri, interrompendo una lunga simulazione di gara. Questo evidenzia le difficoltà di affidabilità emerse durante la sessione.