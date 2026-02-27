Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham fino al termine della stagione. Il tecnico croato, in carica dal 14 febbraio, si trova di fronte alla sfida più impegnativa della sua carriera: evitare la retrocessione di uno dei club più prestigiosi del calcio inglese. Ha preso il posto del danese Thomas Frank, esonerato dopo otto mesi e undici sconfitte in ventisei partite di campionato.

Un debutto amaro e una classifica preoccupante

Nel suo esordio sulla panchina degli Spurs, Tudor ha subito una pesante sconfitta casalinga per 4-1 contro l’Arsenal, capolista della Premier League.

Il Tottenham occupa attualmente il sedicesimo posto in classifica, a soli quattro punti dalla zona retrocessione.

Motivazione e determinazione: le parole di Tudor

Alla vigilia della trasferta contro il Fulham, decimo in classifica, Tudor ha definito questa esperienza come “una sfida ancora più grande, una motivazione ancora più grande per vincere, e ci riusciremo”. Il tecnico croato ha sottolineato l’urgenza di concentrarsi sui risultati, più che sullo stile di gioco, in una situazione che ha definito “una questione di vita o di morte” per il club.

Contesto storico e impegni europei

Il Tottenham, membro storico dei “Big Six” della Premier League, non retrocede dalla stagione 1977-78. Parallelamente alla difficile situazione in campionato, gli Spurs proseguono la loro corsa in Champions League, avendo già ottenuto la qualificazione agli ottavi, dove affronteranno Atlético Madrid o Galatasaray, in base al sorteggio previsto per venerdì.

Sfide e ostacoli per il tecnico croato

Il tecnico ha definito il suo incarico al Tottenham come il più difficile della sua carriera, ammettendo che la situazione è “più dura del previsto”. Ha evidenziato problemi di forma fisica, mentalità e numerose assenze per infortunio, oltre alla squalifica di Cristian Romero, come ostacoli da superare. Tudor ha insistito sull’importanza del lavoro quotidiano in allenamento per ottenere risultati concreti.