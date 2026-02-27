La Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale di UEFA Conference League nonostante la sconfitta per 2-4 contro lo Jagiellonia Białystok, nel ritorno dei playoff disputato allo stadio Franchi. Il passaggio del turno è garantito grazie al successo per 3-0 ottenuto nella gara d’andata in Polonia.

Una serata da brividi al Franchi

La partita si è messa subito in salita per i viola. Già al 23’ lo Jagiellonia è passato in vantaggio con Mazurek, che ha raddoppiato al 45’+3 con una deviazione di Comuzzo. Nella ripresa, al 49’, è arrivata la tripletta del giovane attaccante polacco, che ha riportato la gara in perfetta parità con l’andata.

La Fiorentina, in evidente difficoltà, sembrava destinata all’eliminazione.

La rimonta nei tempi supplementari

Nei tempi supplementari è arrivata la svolta: al 107’ Nicolò Fagioli ha accorciato le distanze con un gran tiro da fuori area, approfittando di una respinta difettosa del portiere avversario. Poco dopo, un tiro di Kean ha provocato l’autorete di Romanczuk, che è valsa il 2-3. Al 118’ lo Jagiellonia ha accorciato ancora con Imaz, approfittando di un errore di De Gea, ma non è bastato: la Fiorentina ha resistito e conquistato il pass per gli ottavi.

Contesto e prospettive

La qualificazione è arrivata con il fiato sospeso, in una serata che ha messo in luce fragilità difensive e tensioni psicologiche.

La squadra di Vanoli, pur passando il turno, dovrà ora affrontare il sorteggio degli ottavi, in programma venerdì a Nyon, dove potrebbe incrociare Strasburgo o Raków.

La qualificazione alla fase a eliminazione diretta

La Fiorentina accede alla fase a eliminazione diretta per la quarta stagione consecutiva, passando attraverso i playoff. Il sorteggio degli ottavi si terrà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 14 nella sede UEFA di Nyon. L’andata degli ottavi è prevista per il 12 marzo, il ritorno per il 19 marzo.