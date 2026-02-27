Marco Bezzecchi si conferma protagonista nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP 2026, chiudendo al comando con il tempo di 1’29.346 sul circuito di Buriram. Alle sue spalle si piazza Fabio Di Giannantonio, staccato di 110 millesimi, seguito da Jorge Martin (+0.205) e Ai Ogura (+0.309), tutti su Aprilia. Pedro Acosta è quinto a +0.332, mentre il campione del mondo Marc Marquez è sesto a +0.426. Francesco “Pecco” Bagnaia, suo compagno di squadra in Ducati, chiude in settima posizione a +0.445.

Aprilia in evidenza a Buriram

La FP1 ha visto l’Aprilia dominare la top four, con Bezzecchi in testa, Di Giannantonio, Martin e Ogura subito dietro. La Ducati, invece, ha scelto un assetto prudente: Marquez e Bagnaia hanno chiuso rispettivamente sesto e settimo, con distacchi contenuti ma evidenti rispetto ai migliori.

Contesto e prospettive del campionato

La prestazione di Bezzecchi conferma quanto già visto nei test pre-stagionali, con l’Aprilia pronta a sfidare la Ducati fin dall’inizio del campionato. La scelta conservativa del team di Borgo Panigale suggerisce un approccio graduale, in attesa di affinare assetto e setup nei prossimi turni. La sessione ha inoltre evidenziato la competitività di Acosta, unico pilota KTM nella top five, e il buon passo di Ogura, già brillante nei test.

Ducati adotta un approccio conservativo

L’Aprilia ha piazzato tre moto nella top four della FP1, confermando la propria forza sul tracciato thailandese. Marquez, pur sesto, ha preceduto Bagnaia di soli 19 millesimi, a conferma della scelta prudente del team Ducati.