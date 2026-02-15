La staffetta maschile nello sci di fondo rappresenta una delle discipline più gloriose per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali. Nel corso della storia, il quartetto azzurro ha saputo regalare emozioni e successi, entrando di diritto tra le nazioni più competitive di questa specialità.

I grandi successi della staffetta azzurra

L’Italia ha conquistato l’oro nella staffetta maschile 4x10 km in due occasioni: a Lillehammer 1994 e a Torino 2006. A Lillehammer, la vittoria fu decisa da uno sprint memorabile di Silvio Fauner contro il norvegese Bjørn Dæhlie, mentre a Torino il quartetto composto da Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi salì sul gradino più alto del podio davanti al pubblico di casa.

Oltre agli ori, la staffetta italiana ha ottenuto tre medaglie d’argento: ad Albertville 1992, Nagano 1998 e Salt Lake City 2002. Questi risultati testimoniano la continuità e la forza del movimento azzurro nello sci di fondo a squadre.

Il valore storico della staffetta

La tradizione della staffetta maschile italiana è arricchita da una lunga serie di piazzamenti di prestigio e da protagonisti che hanno segnato la storia dello sci di fondo. Atleti come De Zolt, Albarello, Vanzetta, Fauner, Valbusa, Di Centa, Piller Cottrer e Zorzi sono diventati simboli di questa disciplina grazie alle loro imprese olimpiche.

Nel complesso, l’Italia ha raccolto numerose medaglie nello sci di fondo olimpico, posizionandosi tra le nazioni più titolate.

Tra le figure di spicco anche Stefania Belmondo, con dieci podi olimpici, e Manuela Di Centa, che a Lillehammer 1994 vinse cinque medaglie, tra cui un bronzo nella staffetta femminile.

Lo scenario verso Milano-Cortina 2026

In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, l’attesa per la staffetta maschile è alta. L’Italia punta a confermare la propria tradizione e a essere protagonista anche nella prossima edizione, con un gruppo di atleti che si sta preparando per affrontare le migliori nazioni del mondo.