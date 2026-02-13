Dopo l'assolo di ieri di Demi Vollering, la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana ha proposto un percorso più morbido per l'odierna seconda frazione. Il gruppo ha comunque dovuto faticare per riprendere un terzetto di fuggitive, raggiunte ormai in vista degli ultimi due chilometri. La Lidl Trek ha cercato di pilotare Elisa Balsamo, ma una caduta ha scompaginato i piani della squadra tedesca e nel finale è stata Cat Ferguson ad imporsi nettamente anticipando molto i tempi della volata.

Una caduta rovina i piani della Lidl Trek

La seconda tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana ha percorso 115 km con partenza ed arrivo a Vila - Real. Il tracciato presentava delle difficoltà nella parte centrale, con tre Gpm di 2° e 3° categoria, ma con gli ultimi 50 km molto veloci e favorevoli allo sprint.

La corsa ha visto partire in fuga Lieke Nooijnen, che nella parte centrale della tappa è stata poi raggiunta da Talia Appleton e Sigrid Ytterhus Haugset. Il terzetto ha superato la parte più impegnativa del percorso, poi ha cercato di continuare a marciare forte in quella più scorrevole per resistere all'inseguimento del gruppo. Nel finale las Lidl Trek ha intensificato la sua azione in testa al plotone per portare allo sprint Elisa Balsamo.

Solo ad un paio di km dall'arrivo l'inseguimento è stato coronato, ma il trenino della Lidl Trek è deragliato a causa della scivolata di una delle sue componenti, che è finita a terra in una delle ultime curve.

Vollering ancora leader

La caduta ha rimescolato le posizioni, rendendo vano tutto il lavoro fatto in precedenza dalle compagne di Elisa Balsamo. Cat Ferguson ha approfittato della situazione ed ha anticipato i tempi dello sprint, uscendo dall'ultima curva già lanciatissima e con un vantaggio rassicurante. La britannica della Movistar, una delle stelle emergenti del ciclismo femminile, ha così segnato il successo, mentre Letizia Paternoster ha preceduto Letizia Borghesi, protagonista di una bella rimonta nel finale.

La classifica non è cambiata. Demi Vollering è rimasta bloccata dalla caduta avvenuta nel finale, ma i tempi sono stati neutralizzati. La campionessa d'Europa guida con 56'' su Squiban e 58'' su Chadlonova.