Giovanni Franzoni parteciperà al gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'atleta azzurro, che competerà sabato 14 febbraio sulla pista Stelvio di Bormio, scatterà con il pettorale numero 31, l'ultimo tra gli italiani in gara.

Il programma della gara

Il 24enne sciatore italiano, reduce da una medaglia d'argento in discesa libera e da un sesto posto nel superG, affronterà la prima manche del gigante alle ore 10.00. La seconda manche è prevista per le ore 13.30. Nonostante Franzoni faccia parte del contingente italiano, insieme ad Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger, partirà nelle retrovie con il pettorale 31.

La spiegazione del numero di partenza

Il regolamento della WCSL (World Cup Starting List) stabilisce che gli atleti classificati tra l'ottavo e il quindicesimo posto nella specialità ricevano un pettorale compreso tra l'8 e il 15. Chi si posiziona tra il primo e il settimo posto può scegliere un pettorale tra l'1 e il 7. Gli atleti con almeno cinquecento punti nella classifica generale, ma non presenti nella WCSL di specialità, ricevono invece numeri di partenza più alti. Franzoni non figura nella WCSL di gigante poiché non ha ottenuto punti in questa disciplina durante la stagione, pur avendo accumulato 539 punti nella classifica generale. Per questo motivo, gli è stato assegnato il pettorale numero 31 in una competizione con 81 iscritti.

Sfide e prospettive future

Il pettorale 31 rappresenta un ostacolo significativo, specialmente su una pista impegnativa come la Stelvio, dove le condizioni possono mutare rapidamente. Tuttavia, la partecipazione di Franzoni al gigante olimpico sottolinea la sua versatilità e la fiducia riposta in lui dalla squadra italiana, nonostante le sue migliori prestazioni stagionali siano state ottenute nelle discipline veloci.

Regolamento WCSL

Il meccanismo di assegnazione dei pettorali basato sulla WCSL è applicato anche in altre discipline. Nello slalom gigante, ad esempio, i primi sette atleti della WCSL ricevono pettorali da 1 a 7, mentre quelli dall'ottavo al quindicesimo ottengono numeri da 8 a 15. Oltre la quindicesima posizione, i numeri di partenza vengono assegnati in base alla classifica generale e alla specialità.