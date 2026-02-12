La biatleta tedesca Vanessa Voigt ha annunciato una pausa temporanea dai social media, in particolare da Instagram, dove vanta oltre cinquantaseimila follower. La decisione è maturata dopo la mancata conquista del podio nella gara individuale ad Anterselva e proseguirà fino alla conclusione dei Giochi di Milano Cortina.

La scelta e le motivazioni

Voigt ha esplicitato le ragioni dietro questa scelta ai microfoni della tv tedesca Ard, affermando: “Tornano sempre i soliti temi: i miei tempi sugli sci, i miei tempi al poligono. Ora nuovamente su internet ricomincerà la solita valanga di commenti”.

Questa dichiarazione sottolinea il desiderio di allontanarsi dalle pressioni e dalle critiche che spesso accompagnano le discussioni online legate alle prestazioni sportive.

Nel suo ultimo post su Instagram, la biatleta ha rassicurato i suoi sostenitori: “Le persone che davvero contano, sanno come trovarmi”. Ha poi concluso con un messaggio chiaro ai suoi tifosi: “Ci sentiamo/vediamo dopo i Giochi. Qui ora cala il silenzio, il mio focus è altrove”. Un modo per segnalare un cambio di priorità e un impegno totale verso la preparazione olimpica.

Contesto e riflessioni

La decisione di Voigt si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo dei social media nello sport professionistico. Questi strumenti, se da un lato permettono un contatto diretto con i fan, dall'altro possono trasformarsi in una fonte di pressione e critiche, specialmente in seguito a risultati non pienamente soddisfacenti.

La scelta di un “digiuno social” appare quindi come una strategia mirata a preservare la concentrazione e a salvaguardare l'equilibrio psicologico in un momento cruciale della sua carriera.

Gestione dello stress mediatico

La sospensione dell’attività social da parte di atleti dopo prestazioni al di sotto delle aspettative è una tendenza in crescita nel mondo dello sport. Questa pratica viene adottata per gestire lo stress mediatico e mantenere alta la concentrazione sulle competizioni. Nel biathlon, così come in altre discipline invernali, diversi atleti hanno implementato strategie simili per minimizzare le distrazioni e proteggersi da commenti negativi che potrebbero incidere sulla performance.