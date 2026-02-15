Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d’oro nella gara ad inseguimento di biathlon ad Anterselva, in occasione dei Giochi Olimpici di Milano‑Cortina. Visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Non ci posso credere, sono troppo felice. Sono molto orgogliosa di me, mi sono venuti i brividi sugli ultimi chilometri. È un sogno che si avvera. Mi mancava questa medaglia e sono riuscita a portarla a casa. Mi scoppia il cuore”.

La gara e il podio

La vittoria è stata il risultato di una prestazione impeccabile al poligono, caratterizzata dall’assenza di errori.

Questo ha permesso a Vittozzi di recuperare posizioni rispetto alla prova individuale del giorno precedente. L’argento è andato alla finlandese Suvi Minkkinen, mentre il bronzo è stato conquistato dalla norvegese Maren Kirkeeide.

Un trionfo storico per l’Italia

Questo successo segna la prima medaglia d’oro italiana nella storia del biathlon ai Giochi Olimpici invernali. Con questo importante risultato, l’Italia ha ampliato il proprio medagliere complessivo a ventidue, con otto ori, consolidando il proprio record nella rassegna olimpica in corso.

Il contesto della vittoria

Vittozzi ha completato la gara con il tempo di 30’11"8. Ha preceduto la norvegese Maren Kirkeeide (30’40"6) e la finlandese Suvi Minkkinen (30’46"1).

Un’altra atleta azzurra, Dorothea Wierer, si è classificata nona con il tempo di 31’42"1. Questo oro rappresenta la prima affermazione italiana nel biathlon olimpico e contribuisce al miglior risultato di sempre per l’Italia in una edizione invernale dei Giochi.