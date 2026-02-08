Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d’argento nella staffetta mista 4x6 km di biathlon ai Giochi di Milano‑Cortina. L’atleta ha espresso soddisfazione, pur ammettendo una certa agitazione: “L’ultima frazione ero più agitata del solito, però sono riuscita a fare una bella staffetta e sono contenta”. Il commento è giunto al termine della competizione, che ha visto la squadra italiana classificarsi alle spalle della Francia.

Insieme a Vittozzi, sul podio sono saliti Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dorothea Wierer. Giacomel ha evidenziato l’ottimismo del gruppo, dichiarando: “Bisogna solo continuare così, abbiamo fatto una gara di sei e ci sono ancora tante possibilità”.

Wierer ha aggiunto: “Non era semplicissimo, sapevamo che avevamo buone possibilità e proprio per questo è ancora più difficile. Io ero molto nervosa ma nonostante tutto abbiamo fatto vedere un’ottima prestazione, cercheremo di goderci al massimo questo momento”.

Una prova di carattere

La staffetta mista ha messo in luce la determinazione del quartetto azzurro, capace di gestire la tensione e di mantenere un rendimento elevato fino all’ultima frazione. Il secondo posto rappresenta un risultato importante in un contesto olimpico, confermando la competitività dell’Italia nel biathlon.

Prospettive per le prossime gare

Le dichiarazioni di Giacomel e Wierer lasciano intravedere fiducia per le prossime competizioni.

Il riferimento a “sei” gare suggerisce un calendario ancora ricco di opportunità per il team italiano. L’argento odierno può rappresentare un punto di partenza per ulteriori successi nel corso dei Giochi.

Il rientro di Vittozzi

Il risultato odierno segue il rientro di Vittozzi alle competizioni dopo aver saltato l’intera stagione 2024-2025 a causa di un problema alla schiena. La decisione di interrompere anticipatamente la stagione era stata presa in accordo con lo staff tecnico e sanitario, con l’obiettivo di puntare al pieno recupero fisico e mentale in vista delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Vittozzi aveva dichiarato: “Mi ero presentata al via di questa stagione con l’entusiasmo e la voglia di essere ancora protagonista ai massimi livelli.

Purtroppo il problema accusato in un momento delicato della preparazione mi ha costretto a fermarmi. Perciò abbiamo deciso di non forzare il rientro, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano‑Cortina 2026, che rappresentano il vero focus di questo quadriennio”.