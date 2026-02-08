Breezy Johnson si è aggiudicata la medaglia d’oro nella discesa libera femminile dei Giochi Olimpici Milano‑Cortina 2026. L’atleta statunitense ha trionfato sulla pista Olympia delle Tofane, situata a Cortina d’Ampezzo, fermando il cronometro a 1:36.10. Una prestazione di altissimo livello che le ha garantito il gradino più alto del podio.

Il podio olimpico

La competizione ha visto la tedesca Emma Aicher conquistare la medaglia d’argento, mentre il bronzo è stato assegnato all’atleta italiana Sofia Goggia. La gara ha richiamato le migliori specialiste mondiali della discesa libera, conferendo un valore ancora maggiore al successo della squadra statunitense.

Una gara emozionante sulle Tofane

La pista Olympia delle Tofane, scenario consolidato di numerose competizioni internazionali, si è dimostrata ancora una volta un palcoscenico ideale per le grandi sfide dello sci alpino. Breezy Johnson ha saputo interpretare al meglio il tracciato, mettendo in mostra grande determinazione e tecnica lungo l’intera discesa.

Con questa prestigiosa vittoria, Breezy Johnson entra nell’albo d’oro dei Giochi Olimpici invernali. L’atleta aggiunge un’importante medaglia al palmarès della squadra statunitense, scrivendo un nuovo capitolo nella storia dello sci alpino.