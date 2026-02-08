Petra Vlhova, campionessa olimpica in carica di slalom, tornerà finalmente in gara dopo un'assenza di due anni, con l'appuntamento fissato per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La notizia è stata annunciata dalla sciatrice slovacca tramite un post su Instagram, nel quale ha espresso la sua emozione nel poter rappresentare nuovamente il proprio Paese.

Il ritorno dopo l'infortunio

Il rientro di Vlhova avviene a due anni esatti dall'infortunio al ginocchio destro, occorso il 20 gennaio 2024 durante una gara di Coppa del Mondo a Jasna. Da quel momento, la sciatrice ha intrapreso un lungo e complesso percorso di riabilitazione, rimanendo lontana dalle competizioni.

Il programma olimpico

Il suo debutto alle Olimpiadi è previsto per martedì 10 febbraio, nella combinata a squadre, dove gareggerà nello slalom in coppia con una tra Jancova e Srobova. L'evento clou sarà lo slalom individuale, in programma mercoledì 18 febbraio, gara in cui Vlhova cercherà di difendere il titolo conquistato a Pechino 2022.

La sciatrice ha dichiarato sui social: "Viaggio direzione Cortina per i miei quarti Giochi Olimpici. Sono passati due anni dalla mia ultima gara e non vedo l’ora di tornare al cancelletto di partenza e rappresentare il mio Paese".

Il palmarès e il contesto

Nel suo palmarès spiccano l'oro in slalom alle Olimpiadi di Pechino 2022, l'oro in gigante ai Mondiali 2019 e la Coppa del Mondo generale nel 2021.

In carriera ha collezionato 31 vittorie nel massimo circuito internazionale, l'ultima delle quali in slalom a Kranjska Gora il 7 gennaio 2024.

Il percorso verso Milano Cortina 2026

Petra Vlhova è stata inclusa nella squadra slovacca per i Giochi di Milano Cortina 2026, segnando il suo ritorno alle competizioni dopo oltre due anni di assenza dovuti all'infortunio al ginocchio. Il Comitato Olimpico Slovacco ha confermato la sua presenza nel team, specificando che la sciatrice ha ricevuto l'autorizzazione dal suo staff medico per riprendere gli allenamenti a piena intensità. Vlhova ha espresso la sua determinazione: "Ho deciso di lottare per avere la possibilità di competere". Nonostante il tempo limitato per la preparazione, ha aggiunto: "Farò del mio meglio ogni giorno per guadagnarmi un posto nella squadra olimpica". Lo slalom femminile è in programma per il 18 febbraio a Cortina d’Ampezzo, e la sciatrice deciderà se partecipare fino a 48 ore prima della gara.