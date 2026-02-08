Si è conclusa la decima sessione del round robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. La Repubblica Ceca ha ottenuto il suo primo successo nella rassegna, mentre l’Estonia ha subito una nuova battuta d’arresto.

La Cechia trova la prima vittoria

La Repubblica Ceca ha sconfitto la Norvegia per 6‑3. Il successo è stato costruito grazie a due punti nel terzo end e a una mano rubata subito dopo. Si tratta della prima vittoria per la Cechia in questo torneo olimpico.

Estonia ancora ko

L’Estonia ha proseguito il suo momento negativo, cedendo anche alla Corea del Sud per 3‑9.

Il match è stato indirizzato già nelle prime battute, con le asiatiche che hanno messo a segno tre punti con il martello e poi una mano rubata da due nel secondo end.

Classifica aggiornata

Al termine della sessione, la classifica del doppio misto vede la Gran Bretagna in testa con sette vittorie e zero sconfitte. Seguono l’Italia (4‑2), gli Stati Uniti (4‑2) e la Svezia (4‑3). La Repubblica Ceca sale a due vittorie e cinque sconfitte, mentre l’Estonia resta ferma a due vittorie e cinque sconfitte.

La svolta ceca e le difficoltà estoni

La Repubblica Ceca, pur ancora lontana dalla zona playoff, ha finalmente rotto il ghiaccio con questa vittoria. Questo successo potrebbe rappresentare una svolta nel morale della squadra. L’Estonia, invece, dopo un avvio promettente, continua a faticare nel mantenere il ritmo, come confermato dalla difficoltà della coppia estone nel proseguire il torneo.