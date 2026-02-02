La Volta a la Comunitat Valenciana 2026, giunta alla sua 77ª edizione, si svolgerà dal 4 all’8 febbraio. Il percorso si articola in cinque tappe che attraverseranno le province di Castellón, Valencia e Alicante.

Il tracciato giorno per giorno

La prima tappa partirà da Segorbe e arriverà a Torreblanca, per un totale di 160 chilometri. Il percorso sarà caratterizzato da continui saliscendi e dal GPM di terza categoria di Puerto Los Madroños (4,5 km al 4%), seguito da un traguardo volante a Benicàssim e un finale favorevole per una volata.

La seconda frazione sarà una cronometro individuale di 17 chilometri da Carlet ad Alginet, con una breve salita a Els Lacs (3,1 km al 3,6%) lungo il percorso.

La terza tappa, da Orihuela a Sant Vicent del Raspeig (158 km), inizierà in pianura per poi affrontare l’Alto de Tibi (7,5 km al 5%), seguito da una discesa e una breve salita finale prima dell’arrivo.

La quarta frazione, considerata la più impegnativa, partirà da La Nucía e si concluderà a Teulada. Il percorso prevede il GPM del Coll de Rates (13,3 km al 2,8%), seguito dall’Alto Miserat (5,4 km al 9,7%), l’Alto del Sorrells (3,1 km al 5%), e infine i GPM di La Fustera, Puig de la Llorença e il Muro del Pou (290 m al 9,6%) prima dell’arrivo.

L’ultima tappa, breve (94 km) da Bétera a Valencia, presenterà solo due GPM (Port del Onoret e Port del Garbí) prima della conclusione in città.

Strategie e contesto della corsa

Rispetto all’edizione precedente, gli organizzatori hanno eliminato l’unico arrivo in salita, optando per un tracciato più mosso che favorisce diverse tipologie di corridori: sprinter, specialisti della cronometro e scalatori nelle tappe più dure.

La cronometro del secondo giorno e la quarta tappa, con i suoi numerosi GPM, saranno probabilmente decisive per la classifica generale, mentre le altre frazioni potrebbero favorire arrivi in volata.

Dettagli tecnici e conferme ufficiali

Il calendario ufficiale conferma le date dal 4 all’8 febbraio e le cinque tappe, con partenze e arrivi coerenti con quanto descritto, tra cui la cronometro Carlet–Alginet e la tappa regina La Nucía–Teulada Moraira.

Il tracciato copre circa seicento chilometri complessivi e attraversa le tre province della Comunitat Valenciana, offrendo un mix equilibrato di pianura, cronometro e montagne.