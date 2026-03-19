Pedro Acosta si prepara ad affrontare il Gran Premio del Brasile, la seconda tappa del Motomondiale 2026, che si terrà questo weekend sul circuito di Goiânia. Il giovane pilota spagnolo della KTM, reduce da un eccellente fine settimana in Thailandia dove ha conquistato la vittoria nella Sprint Race e un secondo posto nella gara lunga, si presenta in testa alla classifica piloti con 32 punti. Alle sue spalle si posizionano Marco Bezzecchi con 25 punti e Raul Fernandez con 23. Acosta ha espresso un approccio prudente e realistico, avvertendo che le prove libere potrebbero essere caotiche su una pista nuova per tutti.

Le prime impressioni di Acosta sul tracciato brasiliano

Durante il tradizionale media day del giovedì, Acosta ha condiviso le sue prime sensazioni riguardo al nuovo circuito brasiliano. “Ho fatto un giro ieri, sembra un circuito bello”, ha dichiarato il pilota. Ha poi aggiunto: “Probabilmente potrebbero esserci delle libere caotiche, sarà una nuova avventura per tutti. Con le nuove piste andiamo veloce, ma non si sa mai. Domani vedremo che livello avremo, quindi fisseremo il nostro obiettivo.” Nonostante la sua posizione di leader, il giovane talento mantiene i piedi per terra: “Siamo in testa al Campionato, è vero, ma in teoria non dovremmo esserci, correremo qui senza troppe aspettative sperando di non cadere.

Vedere il mio nome in testa è bellissimo, ma non è il nostro obiettivo. In Thailandia sono rimasto contento di non aver ripetuto gli errori dell’anno scorso.”

Analisi tecnica e evoluzione personale del pilota

Proseguendo nell'analisi del tracciato, Acosta ha identificato alcuni settori particolarmente stimolanti: “Punto più interessante? Il terzo ed il quarto settore sembrano carini, credo che ci possano essere vari punti di sorpasso, per questo credo che siano dei bei punti sui quali guidare. Ma parliamo di una pista nuova, acerba per tutti.” Il pilota ha anche riflettuto sulla sua crescita personale e professionale: “L’anno scorso nella prima parte della stagione ero troppo affamato e negativo.

Oggi riusciamo a sopravvivere più a lungo con le gomme: la moto è diventata più semplice da guidare, abbiamo lavorato molto bene durante l’inverno e la condizione del brand è migliorata.” Questo dimostra un'evoluzione significativa nella sua gestione della gara e del mezzo.

Il ritorno del Gran Premio del Brasile a Goiânia

Il Gran Premio del Brasile fa il suo atteso ritorno nel calendario della MotoGP dopo oltre vent’anni. L'evento, in programma nel weekend del 20‑22 marzo 2026, si svolgerà presso il circuito Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia. Questa è la seconda prova del campionato e segna il rientro della massima categoria motociclistica in Brasile, dopo l’ultima edizione disputata nel 2004 a Jacarepaguá, Rio de Janeiro.

Il tracciato di Goiânia, che aveva già ospitato il GP tra il 1987 e il 1989, è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento per soddisfare gli attuali standard internazionali di sicurezza e performance.