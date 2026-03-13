Carlos Alcaraz ha conquistato l’accesso alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, imponendosi sul britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6‑3, 6‑4. Il numero uno del mondo ha così ottenuto il pass per il prossimo turno, dove affronterà il russo Daniil Medvedev, vincitore nei quarti sul detentore del titolo Jack Draper.

Il match e il prossimo avversario

Alcaraz ha dominato il confronto con Norrie, chiudendo il match in due set e confermando il suo stato di forma. Il britannico ha provato a reagire, ma non è riuscito a contrastare la solidità del campione spagnolo.

Ora il murciano si prepara ad affrontare Medvedev, che ha eliminato Draper con un doppio 6‑1, 7‑5.

Contesto e significato del risultato

Questa vittoria rappresenta un ulteriore passo avanti nella stagione di Alcaraz, che continua a confermarsi ai vertici del circuito. Il successo nei quarti di finale lo proietta tra i quattro migliori del torneo californiano, consolidando la sua posizione di favorito per il titolo.

Alcaraz eguaglia record storici

Si tratta della quinta semifinale consecutiva raggiunta da Alcaraz a Indian Wells, un traguardo che lo colloca accanto a leggende come Rafael Nadal e Novak Djokovic. Inoltre, la vittoria contro Norrie segna la sua trentacinquesima affermazione consecutiva su campi in cemento all’aperto, eguagliando il record di Pete Sampras per la serie più lunga nell’Era Open.