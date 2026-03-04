Dave Rennie è il nuovo allenatore degli All Blacks, la nazionale neozelandese di rugby. L'annuncio è stato dato oggi dalla New Zealand Rugby. Il tecnico, 62 anni, succede a Scott Robertson, il cui esonero è avvenuto lo scorso gennaio.

Il presidente della federazione, David Kirk, ha evidenziato la capacità di Rennie di “creare un ambiente favorevole alle buone prestazioni e alla vittoria”. Ha inoltre sottolineato come il nuovo allenatore “sappia cosa significa allenare gli All Blacks e offra uno stile di rugby che riflette chi siamo come neozelandesi”.

Rennie ha espresso il suo entusiasmo: “Allenare gli All Blacks è un onore incredibile. Sono estremamente orgoglioso di aver ricevuto l’incarico e capisco le aspettative che ne derivano”.

Il contesto della nomina

L’esonero di Scott Robertson, avvenuto a metà gennaio, è stato motivato da una stagione 2025 giudicata deludente, nonostante un bilancio di venti vittorie su ventisette incontri. Il presidente Kirk aveva spiegato che era giunto il momento di un cambiamento, con la Coppa del Mondo 2027 come “obiettivo chiave”. Robertson aveva dichiarato di essere “incredibilmente orgoglioso” del suo lavoro e di aver vissuto “l’onore della mia vita” allenando gli All Blacks.

Chi è Dave Rennie

Rennie vanta una lunga esperienza internazionale come allenatore.

In passato ha guidato la nazionale australiana, i Wallabies, e ha ottenuto successi con i Chiefs nel Super Rugby. Ha anche guidato la nazionale Under‑20 neozelandese, vincendo tre titoli mondiali consecutivi. La sua nomina è stata decisa da un panel di selezione guidato da David Kirk, che ha valutato anche Jamie Joseph come possibile candidato.

Inizio dell'incarico e prossimi impegni

L’incarico di Dave Rennie inizierà ufficialmente in giugno, al termine del suo attuale impegno con i Kobe Steelers in Giappone. Sarà alla guida della squadra nei test estivi di luglio contro Francia, Italia e Irlanda, in preparazione della Coppa del Mondo 2027 in Australia. La scelta di Rennie è maturata dopo un processo di selezione che ha incluso interviste approfondite e valutazioni da parte di un gruppo ristretto di dirigenti e giocatori.